Байден впервые за два года посетит границу с Мексикой

Президент США Джо Байден в воскресенье, 8 января, отправился к американо-мексиканской границе, поскольку ситуация с беженцами со стороны Мексики и еще четырех южноамериканских стран стремительно ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News .

Как отмечает издание, это первая поездка Байдена в сторону Мексики как президента после двух лет каденции и ряда нападений со стороны республиканцев, обвинявших американского президента в слишком мягкой политике безопасности американо-мексиканской границы.

По словам советников Белого дома, президент встретится с пограничниками, чтобы обсудить миграцию, а также увеличение объемов торговли наркотическими веществами, которые влекут за собой стремительный рост количества передозировок в США.

"Президент хочет воочию увидеть, как выглядит ситуация с безопасностью на границе", - уточнил Джон Кирби, представитель Белого дома по национальной безопасности.

Байден посетит центр обслуживания мигрантов округа Эль-Пасо штата Техас и встретится с некоммерческими и религиозными группами, поддерживающими прибывающих в США мигрантов. Неизвестно, будет ли Байден общаться с кем-нибудь из мигрантов.

"Вызов, с которым столкнулись США на южной границе, является чем-то уникальным для Соединенных Штатов. Оно захватывает полмира. И региональный вызов нуждается в региональном решении", - заметил Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности перед тем, как присоединиться к Байдену во время поездки.

По данным AP News, количество мигрантов, пересекающих границу США и Мексики, резко возросло в течение первых двух лет пребывания Байдена в должности. Так, на конец сентября было зарегистрировано более 2,38 млн своеобразных точек - автобусных остановок, к которым разными способами добирались мигранты из Мексики, Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы. Администрация пытается ограничить переезды, не желая принимать слишком жесткие меры, которые напоминали бы меры Администрации Трампа.

"Изменения в политике, о которых было объявлено на прошлой неделе, являются наибольшим шагом Администрации Байдена по предотвращению незаконного пересечения границы и предотвратят десятки тысяч прибывающих на границу мигрантов. В то же время 30 тысяч мигрантов в месяц получат возможность легально приехать в США при условии , что они будут путешествовать на самолете, найдут себе спонсора и пройдут проверку", - констатирует издание.

Позже в понедельник Джо Байден и лидеры Мексики и Канады встретятся на саммите североамериканских лидеров, где одним из основных вопросов повестки дня будет иммиграция.