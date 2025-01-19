Байден отреагировал на перемирие Израиля с ХАМАС: оружие в Газе замолчало
Американский президент Джо Байден заявил, что "оружие в Газе замолчало". Это произошло после передачи первых заложников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Соглашение, которое я впервые предложил в мае прошлого года для Ближнего Востока, наконец-то стало реальностью. Прекращение огня в Газе вступило в силу, и сегодня мы видим, как освобождают заложников - трех израильских женщин, которых удерживали против их воли в темных туннелях в течение 470 дней", - сказал Байден.
Он добавил, что оружие в Газе замолчало сегодня после стольких разрушений и человеческих жертв.
Напомним, что ранее сегодня между Израилем и ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня. Группировка в рамках соглашения уже передала Красному Кресту первых трех заложников.
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