Байден и Си Цзиньпин не будут участвовать в саммите G20, где выступит Путин, - Bloomberg

Министерство иностранных дел Китая заявило, что вместо Си Цзиньпина участие в саммите примет премьер Государственного совета Ли Цян.

Онлайн-встреча состоится на следующий день после того, как Моди пропустил виртуальный саммит лидеров стран с развивающейся экономикой, участие в котором принял Си. На встрече обсуждался конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Как отмечает издание, сегодняшняя встреча проходит в тот момент, когда Моди завершает председательство Индии в G20.

Лидер Индии использовал годовой срок, истекающий в этом месяце, чтобы продемонстрировать растущее глобальное влияние южноазиатской страны накануне национальных выборов 2024 года, на которых Моде будет баллотироваться на третий срок премьер-министра.

В то же время глава МИД Индии Виней Кватра заявил на брифинге накануне, что подавляющее большинство лидеров G-20 посетит видео-встречу.

Президент США Джо Байден упускает саммит, а Кремль подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин выступит перед собранием мировых лидеров.

Индия надеется пересмотреть прогресс, достигнутый за год своего председательства, когда она определяла ключевым вопрос повестки дня поддержки стран с развивающимися экономиками.

Страны группы также разработали компромиссную формулировку по вторжению России в Украину во время саммита лидеров в сентябре. Но с тех пор война между Израилем и ХАМАС усилила разногласия между развитым миром и странами Глобального Юга.

Предыдущий саммит G20

Напомним, 9 сентября в Индии прошел саммит стран "Большой двадцатки". Целью встречи лидеров стало обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча прошла без Украины, однако на ней присутствовали представители России.

Лидеры "Большой двадцатки" на саммите достигли консенсуса относительно совместной декларации. Там упомянули и об Украине. Детальнее о решениях в декларации можно узнать в материале РБК-Украина.

Добавим, что после ознакомления в МИД Украины раскритиковали слабое заявление G20 по Украине.