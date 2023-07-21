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Байден создаст группу для контроля за потолком госдолга, - Bloomberg

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Вашингтон, Пятница 21 июля 2023 07:35
Байден создаст группу для контроля за потолком госдолга, - Bloomberg Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден создаст рабочую группу, которая будет заниматься поиском способов, как не допустить повторения кризиса вокруг потолка госдолга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Возглавлять и координировать группу будут юристконсультант Белого дома Стюарт Делери и глава Национального экономического совета Лаэл Брейнард. Также ее постоянными членами станут председатель Совета экономических консультантов Джаред Бернстин и глава административно-бюджетного управления Шаланда Янг.

Предполагается, что группа рассмотрит возможные действия Конгресса для предотвращения нового кризиса с потолком долга.

"Теперь, когда прошлый кризис позади, необходимо изучить все юридические и политические варианты, чтобы не позволить Конгрессу снова взять в заложники доверие и кредитоспособность США", - говорится в документе.

В качестве одного из своих первых шагов члены группы планируют намерены провести беседы с экспертами в области права и экономики. В их числе — профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайба, главный экономист Morgan Stanley & Co. LLC Сет Карпентер, бывший директор NEC Брайан Диз.

Угроза дефолта в США

Напомним, что в июне Байден подписал законопроект о приостановке лимита государственного долга до 1 января 2025 года. Это позволило предотвратить первый в истории США дефолт.

Сроки прохождения законопроекта через Конгресс США были крайне сжатыми и практически не оставляли места для ошибок, что оказало огромное давление на руководство обеих партий. Палата представителей приняла законопроект в среду, а Сенат - в четверг.

После согласования сделка столкнулась с негативной реакцией как крайне левых, так и крайне правых, но в конечном итоге получила поддержку широкого круга законодателей по обе стороны прохода, многие из которых являются умеренными.

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