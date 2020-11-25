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Байден став першим кандидатом в президенти США, за якого проголосували понад 80 млн осіб

Середа 25 листопада 2020 06:18
Байден став першим кандидатом в президенти США, за якого проголосували понад 80 млн осіб
Автор: Инна Собора

Джо Байден став першим кандидатом в президенти США, які набрали понад 80 мільйонів голосів. При цьому кількість голосів, ймовірно, збільшиться в найближчі дні, оскільки підрахунок бюлетенів продовжується по всій країні.

Про це пише CNN.

За станом на вечір вівторка Байден набрав більше 80 011 000 голосів, а президент Дональд Трамп - більше 73 800 000 голосів. У Трампа друге місце за кількістю голосів в історії Америки.

Байден отримав 306 голосів вибірників, а Трамп - 232. Для того, щоб стати президентом, необхідні двісті сімдесят голосів вибірників.

Новий рекорд, встановлений Байденом, зміцнює його вирішальну перемогу над Трампом, який ще не поступився на виборах, хоча його адміністрація почала формальний процес зміни президента після того, як Адміністрація загальних служб визнала перемогу в понеділок.

Раніше держсекретар США Майк Помпео у вівторок заявив, що Державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену.

Нагадаємо, Білий дім уповноважив управління Національної розвідки пересилати Байдену щоденну зведення про загрози для національної безпеки.

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