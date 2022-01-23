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Байден зібрав Радбез через загрозу російського вторгнення в Україну, - Business Standard

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Неділя 23 січня 2022 10:29
Байден зібрав Радбез через загрозу російського вторгнення в Україну, - Business Standard Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Джо Байден провів зустріч зі своєю командою з національної безпеки. Зустріч відбулася наступного дня після переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Business Standard, яке цитує прес-пул Білого дому.

Згідно з повідомленням, радник з національної безпеки Джейк Салліван і радник Стів Ріккетті особисто приєдналися до Байдену в Кемп-Девіді, в той час як інші представники національної безпеки брали участь у зустрічі по захищеному відео-каналу.

На зустрічі обговорювалися триваючі "агресивні дії Росії щодо України" і відповідь США за допомогою дипломатії і комплексу заходів стримування, які тісно координуються з союзниками і партнерами, "включаючи поточні поставки допомоги у сфері безпеки на Україну".

"Президент Байден знову підтвердив, що в разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати приймуть відносно Росію швидкі і серйозні заходи разом з нашими союзниками і партнерами", - цитує видання повідомлення прес-пулу Білого дому.

Західні країни звинувачують Росію в тому, що вона розмістила війська поблизу кордону з Україною в рамках підготовки до "агресивних дій".

Зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Женеві відбулася 21 січня.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ Британії заявили про плани РФ після вторгнення в Україну привести проросійського політика до влади.

За словами міністра закордонних справ Британії Ліз трас, "оприлюднена інформація проливає світло на масштаб російських дій, покликаних підірвати Україну".

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Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
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