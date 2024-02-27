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Байден созывает лидеров Конгресса для обсуждения помощи Украине

Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден встретится с лидерами Конгресса во вторник, 27 февраля. Они должны обсудить вопросы помощи Украине и голосования по финансированию работы американского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, Байден пригласил для обсуждения спикера Палаты представителей Майка Джонсона, лидера демократов в Палате Хакима Джефриса, лидера демократов в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконела.

Они обсудят срочность принятия пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Кроме этого, они должны обсудить законодательство, которое обеспечит работу федерального правительства до конца сентября.

Стоит напомнить, что 1 марта в США заканчивается финансирование для департаментов транспорта, ЖКХ и градостроительства, сельского хозяйства и ветеранов, а уже 8 марта для Пентагона, Министерства внутренней безопасности и Госдепа.

Блокировка помощи от США

Напомним, 13 февраля Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. Более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Однако для вступления в силу этого законопроекта должна утвердить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против инициативы. Президент Джо Байден призвал Палату представителей утвердить законопроект.

Однако Палата представителей США объявила о перерыве до 28 февраля, тем самым задержав процесс оказания помощи для Украины.

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