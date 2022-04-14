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Байден досі не визначився щодо відправлення представника до України

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зізнався, що наразі не прийняв рішення щодо відправлення високопоставленого представника своєї адміністрації в Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Американський президент заявив про продовження консультацій зі своєю командою щодо потреби відправити представника в Україну. Такий крок мав би стати сигналом підтримки у війні проти РФ.

"Ми обговорюємо це рішення зараз", – відповів Байден на запитання репортера. На питання, кого він відправить до Києва, президент повернувся до журналіста і сказав: "Ви готові їхати?".

У Білому домі підтвердили обговорення можливого візиту американського високопосадовця в Україну. Ним може стати держсекретар Блінкен або міністр оборони Остін. Проте, поїздка може не відбутися взагалі.

Нагадаємо, що Сполучені Штати назвали передумови до зняття санкцій із РФ.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДжозеф БайденВійна Росії проти України