Байден і Сі Цзіньпін можуть провести переговори найближчим часом

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін можуть провести телефонні переговори в найближчі тижні. Проведення розмови глав двох держав допустив у четвер помічник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я не здивуюся, якщо в найближчі тижні президент Байден і голова КНР Сі Цзіньпін поговорять телефоном знову", - заявив він.

Салліван розповів, що на переговорах з членом Політбюро ЦК КПК "прямо говорив про стурбованість" США ядерною програмою і програмою розробки балістичних ракет КНДР.

"Це не в інтересах Китаю. Це не в інтересах Америки. Китай повинен обміркувати всі можливі кроки, щоб зменшити ймовірність провокаційних дій", - додав Салліван.

За словами Саллівана, Білий дім не "уповільнює або не обмежує дипломатичну взаємодію з Китаєм на високому рівні".