Байден сьогодні отримає перший президентський звіт про нацбезпеку

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Обраний президент США Джо Байден сьогодні отримає перший щоденний звіт про національну безпеку. З цього дня його регулярно інформуватимуть про ситуацію з загрозами США.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що це важлива віха на шляху Байдена до Білого дому. З сьогоднішнього дня він буде отримувати такі брифінги - щоденні бюлетені, які містять розвіддані, а також аналітику спецслужб про довгострокові та короткострокові загрози, які необхідно знати лідерам США.

Разом з Байденом такий же брифінг отримає і обраний віце-президент Камала Харріс. CNN пише, що це покладе кінець дивній ситуації, коли вона, як член сенатського комітету з розвідки, мала доступ до більш секретної інформації, ніж обраний президент Джо Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа спробує добудувати стіну на кордоні з Мексикою до інавгурації Байдена 20 січня 2021 року.

Також раніше стало відомо, що Євросоюз планує провести два саміти з Байденом в наступному році.