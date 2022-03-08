RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Байден може зробити більше": Зеленський попередив, що війна не зупиниться в Україні

Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський попередив країни Заходу, що війна не зупиниться в Україні. Посягання на свободу може торкнутися весь інший світ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю телеканалу ABC News.

Зеленський знову підкреслив необхідність забезпечення безпеки повітряного простору України, до чого він закликав США і НАТО, але безрезультатно.

"Ми не можемо дозволити Росії діяти так. Вони нас бомблять, обстрілюють, надсилають ракети, вертольоти, винищувачі - багато чого", - сказав Зеленський.

Він вважає, що президент США Джо Байден "може зробити більше", щоб зупинити війну.

"Я впевнений, що він може, і мені хотілося б в це вірити. Він здатний на це", - сказав Зеленський.

Відзначимо, що обласні та міські ради, а також громадяни по всій країні звертаються до глав європейських країн США і НАТО з проханням закрити небо над Україною для військової авіації Росії.

Напередодні президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до західних партнерів з проханням закрити небо над Україною. Або терміново надати бойові літаки і системи ППО, щоб захистити країну від російських ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України