"Байден може зробити більше": Зеленський попередив, що війна не зупиниться в Україні

Зеленський знову підкреслив необхідність забезпечення безпеки повітряного простору України, до чого він закликав США і НАТО, але безрезультатно.

"Ми не можемо дозволити Росії діяти так. Вони нас бомблять, обстрілюють, надсилають ракети, вертольоти, винищувачі - багато чого", - сказав Зеленський.

Він вважає, що президент США Джо Байден "може зробити більше", щоб зупинити війну.

"Я впевнений, що він може, і мені хотілося б в це вірити. Він здатний на це", - сказав Зеленський.