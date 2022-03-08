"Байден може зробити більше": Зеленський попередив, що війна не зупиниться в Україні

Президент України Володимир Зеленський попередив країни Заходу, що війна не зупиниться в Україні. Посягання на свободу може торкнутися весь інший світ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю телеканалу ABC News.
Зеленський знову підкреслив необхідність забезпечення безпеки повітряного простору України, до чого він закликав США і НАТО, але безрезультатно.
"Ми не можемо дозволити Росії діяти так. Вони нас бомблять, обстрілюють, надсилають ракети, вертольоти, винищувачі - багато чого", - сказав Зеленський.
Він вважає, що президент США Джо Байден "може зробити більше", щоб зупинити війну.
"Я впевнений, що він може, і мені хотілося б в це вірити. Він здатний на це", - сказав Зеленський.
Відзначимо, що обласні та міські ради, а також громадяни по всій країні звертаються до глав європейських країн США і НАТО з проханням закрити небо над Україною для військової авіації Росії.
Напередодні президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до західних партнерів з проханням закрити небо над Україною. Або терміново надати бойові літаки і системи ППО, щоб захистити країну від російських ракет.
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