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Байден вважає ганьбою відмову Трампа визнавати результати виборів

Автор: РБК-Україна

Обраний президент США Джо Байден називає ганьбою відмову чинного президента Дональда Трампа визнавати свою поразку на виборах. За його словами необхідності в судових розглядах немає.

Про це повідомляє CNN.

На думку Байдена, в результаті відбудеться перехід влади.

"Чесно кажучи, я просто вважаю, що це ганьба", - сказав він.

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Обраний президент також переконаний, що кінець кінцем республіканці визнають його перемогу.

Напередодні Джо Байден заявив про незворотність процесу передачі влади.

7 листопада Байден заявив про обрання себе президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку та готовий подавати до суду.

Тим часом у США створили консультативну перехідну раду з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому. Рада вже закликала чинного президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.

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Новини України Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США