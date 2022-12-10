У Байдена не рассматривают украинский запрос на кассетные бомбы, - Politico

В частности, данную позицию подтвердил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

"Согласно нашей собственной политике, у нас есть опасения по поводу использования таких боеприпасов", - отметил он, отказавшись официально подтвердить какой-либо конкретный запрос из Киева.

При этом, по данным источников Politico, запрос на кассетные боеприпасы - один из многих, который администрация Байдена на данный момент активно не рассматривает.

"Это не "нет", но это не то, что обсуждается прямо сейчас", - добавил собеседник.

Кассетные боеприпасы обычно состоят из контейнера, который раскрывается в воздухе, разбрасывая большое количество разрывных "бомб". Изначально они предназначались для поражения военных целей на большой территории, но были запрещены из-за большой опасн6ости для мирных жителей.

Несмотря на то, что США не подписались под международным запретом, американская сторона не спешит выполнять запрос Украины. Ранее Конгресс ограничил полномочия Белого дома по передаче кассетных боеприпасов. Президент или госсекретарь могут обойти ограничения, но должны соблюдаться высокие стандарты.

По данным Politico, на сегодня США не считают, что данные вооружения необходимы Украине на поле боя.