ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден: російська кібератака на Kaseya завдала мінімальної шкоди

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 07 липня 2021 04:15
Байден: російська кібератака на Kaseya завдала мінімальної шкоди Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що кібератака з використанням програм-вимагачів завдала лише мінімальної шкоди американському бізнесу. Головною жертвою стала технологічна компанії Kaseya.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Коментарі президента послідували за заявою керівництва компанії Kaseya про те, що атака не представляла загрози для критично важливої американської інфраструктури.

"Схоже, що це завдало мінімальної шкоди американському бізнесу, але ми все ще збираємо інформацію", - сказав Байден.

Ця атака в черговий раз продемонструвала, що кіберзлочинці, які діють з території Росії, безчинствують в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, раніше Джо Байден доручив американським спецслужбам провести розслідування щодо причетності Росії до недавньої хакерській атаці на компанію Kaseya.

Читайте РБК-Україна в Google News
хакери кібератака
NEWS
Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України
Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні