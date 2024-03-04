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Байден на год продлил ряд санкций против РФ за вторжение в Украину

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден продлил на год действие некоторых указов, которые регламентируют введение санкций против России. Речь идет об ограничительных мерах против физических лиц и компаний из РФ, введенных Джо Байденом, Дональдом Трампом и Бараком Обамой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В обращении Байдена говорится, что он пришел к заключению, что все эти ограничения должны оставаться в силе после 6 марта 2024 года, поскольку действия и политика, о которых идет речь в этих указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Речь идет о продлении полномочий указов, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах. Сообщается, что действие указов о введении санкций продлено на один год. Президент известил Конгресс США о принятом решении.

Санкции США против РФ

Соединенные Штаты начали вводить санкции против России после оккупации Крыма в 2014 году. Под американские санкции попали банки, бизнесмены, политики, главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" и пр.

За десять лет американский санкционный список существенно расширился. Последний американский санкционный пакет против России был принят ко второй годовщине российского вторжения в Украину и был опубликован 23 февраля. По словам Джо Байдена, новые санкции направлены более чем на 500 объектов.

В частности, эти санкции направлены против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот" за нарушение установленного странами "Большой семерки" ценового лимита на российскую нефть, а также против 14 нефтяных танкеров, связанных с "Совкомфлотом".

 

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Джозеф БайденРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки