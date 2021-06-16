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Байден про розмову з Путіним: ми маємо встановити спільні правила для США та Росії

Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден розповів про переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони домовились, що потрібно встановити спільні правила для США і Росії.

Про це заявив на брифінгу Байден.

РФ і США детально обговорили подальші кроки в сфері стратегічної стабільності, запускають діалог щодо стратегічної стабільності.

"Ми маємо встановити спільні правила, за якими будемо рухатись вперед. Це не тільки для користі Росії та США, а для користі всьому світу", - заявив Байден.

Наступні 6-12 місяців покажуть, чи вдалося РФ і США запустити стратегічний діалог, домовитися про обмін ув'язненими, повідомив президент США.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що на зустрічі з Байденом піднімалося українське питання, зокрема, мінські угоди щодо Донбасу.

А що стосується наміри України вступити до НАТО, то він заявив, що тут нема про що говорити.

Він також звинуватив Київ у тому, що українські пропозиції щодо мінських угод не мають нічого спільного з ними.

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Володимир ПутінДжозеф Байден