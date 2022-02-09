Байден про Путіна: хлопець з ядерною зброєю і без друзів

Джерела телеканалу повідомили, що Байден під час приватних зустрічей жартував про деяких своїх колег.

Він нібито називав поведінку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона "запальною". А про канцлера Німеччини Олафа Шольца президент США заявив, що той не є Ангелою Меркель.

З приводу президента Франції Еммануеля Макрона Байден говорив, що він нібито хоче бути схожим на Шарля де Голля (першого президента і символ французького Опору в роки Другої світової війни).

Президент США називав Путіна "хлопцем з ядерною зброєю" і додавав, що у нього немає друзів.