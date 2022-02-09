RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден про Путіна: хлопець з ядерною зброєю і без друзів

Автор: Анастасія Рокитна

Телеканал NBC повідомив, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден нібито назвав президента РФ Володимира Путіна "хлопцем з ядерною зброєю і без друзів". Це було нібито в неофіційних розмовах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC.

Джерела телеканалу повідомили, що Байден під час приватних зустрічей жартував про деяких своїх колег.

Він нібито називав поведінку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона "запальною". А про канцлера Німеччини Олафа Шольца президент США заявив, що той не є Ангелою Меркель.

З приводу президента Франції Еммануеля Макрона Байден говорив, що він нібито хоче бути схожим на Шарля де Голля (першого президента і символ французького Опору в роки Другої світової війни).

Президент США називав Путіна "хлопцем з ядерною зброєю" і додавав, що у нього немає друзів.

Нагадаємо, Байден пояснив свої слова, коли він назвав "вбивцею" російського президента Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінДжозеф Байден