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Байден і Путін найближчим часом проведуть прямі переговори, - Блінкен

Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байден найближчим часом проведе прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. А поки Вашингтон закликає Москву відвести війська від українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками зустрічей з міністрами закордонних справ України і Росії заявив, що Київ жодним чином не становить загрози і не прагне до конфронтації, яка виправдовувала б військове втручання Росії.

За його словами, США готові працювати з Росією та Україною для підтримки врегулювання дипломатичного процесу. Він додав, що у Байдена і Путіна в найближчому майбутньому може з'явитися можливість поговорити напряму.

Крім того, Блінкен підкреслив, що Росія повинна відвести війська від кордону з Україною. І додав, що в Москві знають про наслідки, які настануть у разі агресії проти України.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post писало, що Путін і Байден можуть зустрітися на початку 2022 року.

У той же час в Кремлі відзначають, що швидше за все зустріч пройде не в очному форматі.

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Володимир ПутінДжозеф БайденЕнтоні Блінкен