Байден і Путін найближчим часом проведуть прямі переговори, - Блінкен

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками зустрічей з міністрами закордонних справ України і Росії заявив, що Київ жодним чином не становить загрози і не прагне до конфронтації, яка виправдовувала б військове втручання Росії.

За його словами, США готові працювати з Росією та Україною для підтримки врегулювання дипломатичного процесу. Він додав, що у Байдена і Путіна в найближчому майбутньому може з'явитися можливість поговорити напряму.

Крім того, Блінкен підкреслив, що Росія повинна відвести війська від кордону з Україною. І додав, що в Москві знають про наслідки, які настануть у разі агресії проти України.