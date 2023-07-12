RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден провел встречу с Эрдоганом: обсудили помощь Украине и оборонные приоритеты

Фото: Джо Байден провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом (twitter.com/WhiteHouse)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудил поддержку Украины и оборонные приоритеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Лидеры обсудили усилия по укреплению двустороннего сотрудничества, приветствуя последний раунд дискуссий в стратегическом механизме и обмениваясь мнениями по оборонным и экономическим приоритетам", – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Байден также поздравил президента Турции с соглашением, достигнутым с премьер-министром Швеции, которое позволит Швеции вскоре стать членом НАТО.

"Они также обсудили региональные вопросы, представляющие общий интерес, включая их постоянную поддержку Украины и важность сохранения стабильности в Эгейском море", – отметили в Белом доме.

Турция одобрит вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вскоре после вторжения РФ в Украину. Ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии. Анкара блокировала вступление страны из-за того, что Швеция якобы укрывает курдские группы, которые в Турции считаются террористическими.

После длительных многосторонних переговоров Байден заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что турецкие власти накануне саммита в Вильнюсе заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОДжозеф БайденРеджеп Тайип Эрдоган