Байден провел встречу с Эрдоганом: обсудили помощь Украине и оборонные приоритеты

"Лидеры обсудили усилия по укреплению двустороннего сотрудничества, приветствуя последний раунд дискуссий в стратегическом механизме и обмениваясь мнениями по оборонным и экономическим приоритетам", – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Байден также поздравил президента Турции с соглашением, достигнутым с премьер-министром Швеции, которое позволит Швеции вскоре стать членом НАТО.

"Они также обсудили региональные вопросы, представляющие общий интерес, включая их постоянную поддержку Украины и важность сохранения стабильности в Эгейском море", – отметили в Белом доме.

Турция одобрит вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вскоре после вторжения РФ в Украину. Ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии. Анкара блокировала вступление страны из-за того, что Швеция якобы укрывает курдские группы, которые в Турции считаются террористическими.

После длительных многосторонних переговоров Байден заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что турецкие власти накануне саммита в Вильнюсе заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.