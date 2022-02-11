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Байден провів нараду зі світовими лідерами по Україні. З'явилися подробиці

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Вашингтон, П'ятниця 11 лютого 2022 20:33
Байден провів нараду зі світовими лідерами по Україні. З'явилися подробиці Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден 11 лютого провів зустріч зі світовими лідерами і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Основною темою переговорів стала ситуація навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Столтенберга і президента Польщі Анджея Дуду.

"Взяв участь у зустрічі лідерів, організованій Джо Байденом, для усунення високого ризику майбутньої агресії з боку Росії проти України", - написав генсек НАТО.

Він додав, що всі світові лідери дотримуються однієї позиції і готові до будь-якого сценарію розвитку події. Столтенберг додав, що НАТО залишається відкритим для діалогу, забезпечуючи при цьому захист всіх союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда за підсумками зустрічі заявив, що не можна поступатися Росії. Однак, за його словами, з Москвою потрібно розмовляти і шукати шляхи вирішення ситуації, що склалася. При цьому він підкреслив, що компроміс не повинен досягатися обмеженням суверенітету і ослаблення НАТО.

Нагадаємо, напередодні Байден обговорив зі своїми радниками з національної безпеки загрозу вторгнення Росії в Україну.

Відзначити, Байден закликав американців покинути Україну через загрозу російського вторгнення.

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НАТО Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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