Байден провів нараду зі світовими лідерами по Україні. З'явилися подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Столтенберга і президента Польщі Анджея Дуду .

"Взяв участь у зустрічі лідерів, організованій Джо Байденом, для усунення високого ризику майбутньої агресії з боку Росії проти України", - написав генсек НАТО.

Він додав, що всі світові лідери дотримуються однієї позиції і готові до будь-якого сценарію розвитку події. Столтенберг додав, що НАТО залишається відкритим для діалогу, забезпечуючи при цьому захист всіх союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда за підсумками зустрічі заявив, що не можна поступатися Росії. Однак, за його словами, з Москвою потрібно розмовляти і шукати шляхи вирішення ситуації, що склалася. При цьому він підкреслив, що компроміс не повинен досягатися обмеженням суверенітету і ослаблення НАТО.