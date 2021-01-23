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Байден провів перші телефонні дзвінки як президент: з ким говорив

Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден провів перші телефонні переговори на своїй посаді. Він подзвонив прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо і президентом Мексики Андресу Мануелю Лопесу Обрадору.

Про це пише "Голос Америки".

Так, перший дзвінок відбувся з Трюдо. Лідери домовилися зустрітися у лютому.

Також обговорювалися питання співпраці у сфері вакцинації, обміну медичними фахівцями, безперебійних поставок медичних препаратів та обладнання. Крім того, Байден і Трюдо погодилися розширити співпрацю в області оборони і в Арктиці.

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Трюдо назвав вступ Байдена в посаду "новою ерою" у двосторонніх відносинах. Однак відносини почалися з розбіжностей щодо нафтопроводу Keystone XL з Канади в США, будівництво якого Байден зупинив своїм указом.

Також про розмову повідомив президент Мексики і назвав бесіду "приємною і поважної", вказавши, що відносини двох держав будуть добрими до вигоди обох народів.

Раніше повідомлялося, що Байден зробить перший телефонний дзвінок іноземному лідеру в п'ятницю, 22 січня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив Байдена до Києва.

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