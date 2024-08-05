RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден проведет встречу с командой нацбезопасности из-за риска атаки Ирана на Израиль

Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден проведет встречу с командой национальной безопасности на фоне роста опасений относительно риска нападения Ирана на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время совещания будет затронут вопрос "развития событий на Ближнем Востоке" на фоне того, как Вашингтон разворачивает дополнительные истребители, а также военные корабли в регионе.

Как напоминает The Guardian, напряженность возросла после убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране, а также старшего военного командира "Хезболлы" Фуада Шукура. 

По словам заместителя советника Белого дома по национальной безопасности, целью Белого дома является снижение "температуры" в регионе, а также сдерживание всех сторон от конфликта.

Угроза атаки Ирана на Израиль

В конце июля в Тегеране был убит политический лидер ХАМАС Исмаила Гания. Западные СМИ сообщают, что его взорвали с помощью взрывчатки, установленной иранскими спецназовцами, которые, как утверждается, были завербованы Моссадом.

В ответ на эти убийства Иран и "Хезболла" пообещали атаковать Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к возможным многодневным ракетным атакам и ударам дронов.

США тем временем приступили к наращиванию своих военных сил на Ближнем Востоке с целью обеспечения обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиИранИзраиль