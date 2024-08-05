Байден проведет встречу с командой нацбезопасности из-за риска атаки Ирана на Израиль

Во время совещания будет затронут вопрос "развития событий на Ближнем Востоке" на фоне того, как Вашингтон разворачивает дополнительные истребители, а также военные корабли в регионе.

Как напоминает The Guardian, напряженность возросла после убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране, а также старшего военного командира "Хезболлы" Фуада Шукура.

По словам заместителя советника Белого дома по национальной безопасности, целью Белого дома является снижение "температуры" в регионе, а также сдерживание всех сторон от конфликта.

Угроза атаки Ирана на Израиль

В конце июля в Тегеране был убит политический лидер ХАМАС Исмаила Гания. Западные СМИ сообщают, что его взорвали с помощью взрывчатки, установленной иранскими спецназовцами, которые, как утверждается, были завербованы Моссадом.

В ответ на эти убийства Иран и "Хезболла" пообещали атаковать Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к возможным многодневным ракетным атакам и ударам дронов.

США тем временем приступили к наращиванию своих военных сил на Ближнем Востоке с целью обеспечения обороны.