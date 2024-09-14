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Байден просит продлить помощь Украине на 6 млрд долларов, которые могут сгореть в сентябре

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс запрос на продление срока действия президентских полномочий (PDA). Это позволит продолжить отправку военной помощи Украине по окончании финансового года в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что этот запрос должен быть включен в резолюцию о продолжении финансирования правительства США после 30 сентября, когда заканчивается финансовый год.

Спикер Пентагона Пэт Райдер сообщил, что в США осталось 5,9 млрд для Украины в рамках президентских полномочий, эти средства, кроме 100 млн долларов, истекают в конце финансового года, то есть 30 сентября.

Администрация Байдена использовала президентские полномочия, чтобы быстро доставить оружие в Украину напрямую через запасы Министерства обороны. Средства, выделенные Конгрессом, направлены на оценку военного оборудования, переданного Украине, и заполнение запасов США. Помощь Украине часто оказывается партиями в сотни миллионов долларов во избежание уменьшения запасов Пентагона и учесть время для заполнения.

Как отмечает The Hill, если Конгресс примет резолюцию Байдена на 5,8 млрд долларов, это позволит Белому дому продолжать посылать Украине военную помощь небольшими партиями несколько раз в месяц.

Представитель Конгресса объяснил изданию, что администрация Байдена также может объявить, что предоставляет Украине 5,8 млрд долларов военной помощи до 1 октября, а затем использовать в остальном году, чтобы отправить оборудование. Однако это менее привлекательный вариант.

По словам собеседника, возникнут определенные юридические проблемы с распределением средств, а в Белом доме обеспокоены тем, что может быть полномочий разрешать передачу боеприпасов, которых сейчас нет на складе.

The Hill добавляет, что расширение полномочий вряд ли столкнется с оппозицией по временному финансированию.

 

Что этому предшествовало

Напомним, что продолжение финансирования помощи Украине столкнулось с давлением республиканцев в Конгрессе США. Решения не могли принять в течение нескольких месяцев, что создало так называемую "дыру" в поставках военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в один из моментов такой "дыры" в поставках у России было преимущество в артиллерии 1 до 12.

Теперь в США решают вопросы использования остаточных 5,8 млрд долларов для Украины, которые могут "сгореть" в сентябре, когда заканчивается финансовый год.

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