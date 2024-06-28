Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США

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Как на дебатах выступил Байден

Как на дебатах выступил Трамп

Может ли Байден сойти с дистанции

Многие американские медиа накануне дебатов 27 июня называли их "самыми важными в американской истории". Ведь на кону – исход президентских выборов в ноябре, по итогам которых курс США может измениться так резко, как никогда в новейшей истории.

У команды Джо Байдена была своя причина считать дебаты "самыми важными" – пока что его президентская кампания складывается не особо удачно. И лобовое столкновение с Дональдом Трампом в прямом эфире и на глазах всей Америки выглядело как отличный шанс переломить ход борьбы в свою пользу.

По сути, для этого Байдену надо было решить две задачи. Первая – максимально выразительно показать оппонента агрессивным неадекватом, который не может контролировать себя, врет на каждом шагу и представляет опасность для страны. Вторая – развеять все сомнения о своем плохом физическом состоянии, продемонстрировать энергичность и ясность ума, показав, что возраст – точно не помеха. В итоге, не удалось решить ни одну из двух задач. Скорее, даже наоборот.

Как на дебатах выступил Байден

Накануне дебатов американские СМИ много писали о том, как к ним готовится действующий президент. В последние дни он фактически не появился на публике, проводил все время со своими советниками: они писали программные тезисы, придумывали домашние заготовки и уколы в адрес Трампа, анализировали, как отбиваться от нападок с его стороны, проводили тренировочные дебаты, где в роли оппонента был кто-то из команды Байдена.

Все это не особо сработало. Несколько раз Байден все же смог нанести противнику сильные удары – например, говоря о его проблемах с правосудием или апеллируя к истории со штурмом Конгресса сторонниками Трампа в начале 2021 года.

Но чаще Байден выглядел неубедительно, особенно, когда явно пытался вспомнить какую-то заранее заготовленную "фишку" – кандидатам запретили полагаться на записи, только на свою память. Уже в своих первых ответах он подчеркнуто много сыпал цифрами (очевидный ход, чтобы показать ясность ума), но очень скоро перепутал миллардеров с триллионерами.

Иногда он и вовсе сбивался, пытаясь довести мысль до конца или перепрыгивал с темы на тему в одном ответе. "Мы обеспечим, чтобы каждый человек, имеющий право на то, что я смог сделать…с ковидом…иметь дело со всем, с чем нам приходится иметь дело…смотрите, если…мы окончательно победим Medicare (систему медстрахования в США)", – эту фразу Байдена в американских соцсетях сейчас особенно смакуют.

Президентские дебаты в США (фото: Getty Images)

Если добавить к этому хрипловатый срывающийся голос (команда Байдена оперативно пустила слух, что у президента простуда) – выступление президента выглядело откровенно неубедительно.

Даже если в некоторых темах он содержательно переигрывал Трампа, для аудитории дебаты все равно запоминаются в первую очередь "картинкой". Причем даже в буквальном смысле. Режиссеры трансляции на канале CNN нередко показывали разделенный экран: один кандидат говорит крупным планом, другой его в этом время слушает. И во время выступлений Трампа Байден замирал с приоткрытым ртом и неопределенно-встревоженным выражением лица.

Конечно, Байден не допустил явных проколов, которые у него иногда случаются – но и создать впечатление энергичного моложавого политика не сумел точно, скорее лишь подлил бензина к слухам о своем состоянии.

Примечательно, что Байден говорил на пять минут меньше, чем его оппонент, обычно не используя до конца отведенные ему по регламенту две минуты на ответ или минуту на реакцию. Когда модераторы напоминали ему об оставшемся времени, иногда казалось, что Байдену больше нечего сказать – опять-таки не самое выгодное впечатление от действующего президента страны, который идет на второй срок.

Как на дебатах выступил Трамп

Вероятно, кандидат-республиканец сделал выводы из дебатов четырехлетней давности, агрессивное поведение на которых, по общему мнению, не пошло ему на пользу. Согласно регламенту, во время выступления одного кандидата микрофон другого выключался – чтобы они не перебивали друг друга. Конечно, при желании, Трампу никакие регламентные нормы помехой бы не стали. Но он специально не стал превращать дебаты в бой без правил, а спокойно ждал отведенного ему времени на реплику.

Как и стоило ожидать, Трамп больше переводил все на личности, согласно подсчетам New York Times, 41% своего времени он посвятил атакам на Байдена (тот атаковал Трампа 36% своего времени).

Все темы дебатов Трамп комментировал в своем излюбленном стиле: во времена моего президентства все было лучше некуда, а Байдене – стало хуже некуда, никаких полутонов. Так, Трамп рассказал о том, что при нем американская экономика демонстрировала лучшие результаты в истории, что при нем вообще не было терроризма, и даже экологическая ситуация была самой лучшей за все времена. Напротив, по словам Трампа, при его оппоненте американские ветераны стали жить на улицах, демократы убивают младенцев сразу после рождения, Америка полностью уничтожена, а Байден еще и берет деньги у китайцев.

Одной из самых важных для Украины фраз в выступлениях обоих кандидатов стали слова Трампа о том, что он не поддерживает условия Кремля для окончания войны. Но сказано это было вскользь, под нажимом модераторов, Трамп сразу же пустился в привычные рассуждения о том, что Россия вторглась в Украину по вине Байдена, а сам он быстро закончит войну (конечно, не уточнив как).

В целом же внешняя политика на дебатах заняла примерно то же место, что и в целом в повестке американских выборов: конечно, не последнее, но далекое от вершины списка.

На американских сайтах уже появились многочисленные разборы ложных высказываний Трампа на все темы, с фактами и цифрами. Но к несчастью Байдена, подобный фактчекинг не только не может разубедить ядерный электорат Трампа (скорее наоборот – укрепляет его в мысли, что все СМИ продались демократам), но и не особо влияет на менее стойкий электорат. Трамп берет публику не фактами и знанием, а эмоцией.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

В этом смысле он выступил как обычно, сказал и вел себя, как от него и ожидали, может быть, даже слишком сдержанно – явный прицел на колеблющуюся публику, которую отпугивает его импульсивность. И если бы Байден не провалил свою часть, то дебаты закончились бы примерно вничью.

А так, согласно опросу CNN, 67% американцев (намного больше числа сторонников Республиканской партии) признали победу Трампа на дебатах.

Может ли Байден сойти с дистанции

Едва ли не с первых минут дебатов в демократическом сегменте американских соцсетей началась легкая паника – стало очевидно, что Байден выглядит очень неубедительно. Вскоре и источники ведущих СМИ в Демократической партии стали делиться схожими мнениями. Даже вице-президент Камала Харрис, которую спешно отправили в эфир CNN спасать ситуацию, была вынуждена признать, что "начало (выступления Байдена) было медленным".

Конечно, влияние дебатов на рейтинги Трампа и Байдена еще предстоит отследить, но сразу по их завершении в демократическом лагере начались разговоры о том, что нужно менять кандидата на выборах – такой Байден Трампа не победит. Некоторые заметные члены партии даже говорят об этом публично.

Среди возможных сменщиков Байдена как кандидата, чьи фамилии уже называются в СМИ: губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, экс-спикер Палаты представителей Ненси Пелоси, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и другие. Возможно, в какой-то момент всплывет и имя бывшей первой леди США Мишель Обамы. Публично никто из потенциальных кандидатов о своих намерениях не заявил – все, кого уже удалось спросить, декларируют полную лояльность Байдену.

Проблема в том, что времени для замены кандидата почти не осталось – праймериз давно закончились, во всех штатах, естественно, победил Байден, в августе съезд Демократической партии должен выдвинуть его кандидатом.

Единственный сценарий – если Байден добровольно решит выйти из гонки, тогда на съезде может развернуться очень острая борьба за право выдвижения кандидатом. Пока что это выглядит маловероятно - окружение Байдена всегда подчеркивало его железобетонную уверенность в том, что только он и может победить Трампа.

Но проблема демократов в том, что и смена кандидата может им не помочь. Ведь все время президентства Байдена и особенно в последний год, когда кампания набрала ход, партия упорно уверяла американцев, что Байден является идеальным кандидатом, хорошо себя чувствует и обладает острым умом, опять-таки, единственный может победить Трампа – и в один момент оказывается, что это все не так.

Но разговоры о возможном сменщике Байдена это едва ли остановит. "Наша единственная надежда, что он снимется, у нас будет конкурентный съезд – или умрет. Иначе нам конец", – сказал POLITICO советник крупных доноров Демократической партии.

Конечно, в штабе Байдена остается надежда на чудо – что ко вторым дебатам, которые пройдут в сентябре, их кандидат преобразится, а Трамп – наоборот, потеряет почву под ногами. Но пока предпосылок к этому не видно.

При написании материала использовались выступления Джо Байдена и Дональда Трампа во время дебатов, данные New York Times, Washington Post, POLITICO, CNN, VOX.