Байден продовжив у США режим надзвичайної ситуації через загрозу терактів
Президент США Джо Байден продовжив у США режим надзвичайної ситуації через загрозу терактів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційна заява президента Сполучених Штатів спікеру Палати Представників і голові Сенату.
"Терористична загроза, яка призвела до оголошення 14 вересня 2001 року надзвичайної ситуації в країні, триває. З цієї причини я вирішив, що після 14 вересня 2021 року необхідно продовжити дію надзвичайної ситуації національного масштабу щодо терористичної загрози", - повідомив Байден.