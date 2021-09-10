Байден продлил в США режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы терактов
Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
В США продлят режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы терактов. Это заявил президент США Джо Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление президента Соединенных Штатов спикеру Палаты представителей и председателю Сената.
"Террористическая угроза, которая привела к объявлению 14 сентября 2001 года чрезвычайной ситуации в стране, продолжается. По этой причине я решил, что после 14 сентября 2021 года необходимо продлить действие чрезвычайной ситуации национального масштаба в отношении террористической угрозы", - сообщил Байден.