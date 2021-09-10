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Байден продлил в США режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы терактов

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США, Пятница 10 сентября 2021 02:55
Байден продлил в США режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы терактов Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

В США продлят режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы терактов. Это заявил президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление президента Соединенных Штатов спикеру Палаты представителей и председателю Сената.

"Террористическая угроза, которая привела к объявлению 14 сентября 2001 года чрезвычайной ситуации в стране, продолжается. По этой причине я решил, что после 14 сентября 2021 года необходимо продлить действие чрезвычайной ситуации национального масштаба в отношении террористической угрозы", - сообщил Байден.

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