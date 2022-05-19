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Байден закликав Сенат якнайшвидше проголосувати за вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Наталія Юрченко

Білий дім передасть в Конгрес США звіти про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО. Президент Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше ухвалити рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сьогодні моя адміністрація подає Конгресу Сполучених Штатів доповіді про вступ обох країн до НАТО, щоб Сенат міг ефективно та швидко перейти до консультування та погодження договору", - заявив Байден.

Він звернувся до керівництва Сенату з проханням якнайшвидше перейти до обговорення даного питання та розглянути перспективу нових кандидатів на вступ до НАТО.

Варто зазначити, що у США щонайменше дві третини Сенату повинні проголосувати за схвалення нових членів НАТО. Крім того, законодавчі органи всіх країн-учасниць Альянсу повинні затвердити кандидатів.

Нагадаємо, влада Туреччини заявила, що буде блокувати розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що заявки цих країн будуть ухвалені, попри намагання Туреччини.

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Сполучені Штати АмерикиНАТОШвеціяФинляндияДжозеф Байден