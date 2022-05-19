Байден закликав Сенат якнайшвидше проголосувати за вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Білий дім передасть в Конгрес США звіти про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО. Президент Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше ухвалити рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Сьогодні моя адміністрація подає Конгресу Сполучених Штатів доповіді про вступ обох країн до НАТО, щоб Сенат міг ефективно та швидко перейти до консультування та погодження договору", - заявив Байден.

Він звернувся до керівництва Сенату з проханням якнайшвидше перейти до обговорення даного питання та розглянути перспективу нових кандидатів на вступ до НАТО.

Варто зазначити, що у США щонайменше дві третини Сенату повинні проголосувати за схвалення нових членів НАТО. Крім того, законодавчі органи всіх країн-учасниць Альянсу повинні затвердити кандидатів.