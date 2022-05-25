Байден закликав "кинути виклик" збройовому лобі після стрільби в техаській школі

Унаслідок стрілянини загинули 18 дітей і троє дорослих.

"Коли я став президентом, я сподівався, що мені не доведеться робити цього. Але знову ще одна бійня - тепер в Ювалді... І як народ, ми маємо запитати, коли, в ім'я Господа, ми кинемо виклик збройовому лобі. Час діяти", - сказав він.

Нагадаємо, стрілянина сталася в початковій школі в окрузі Ювалде, Техас. За даними губернатора регіону Грега Ебботта, вогонь відкрив 18-річний учень середньої школи Сальвадор Рамос, який перед цим вбив свою бабусю. Серед постраждалих в результаті атаки - двоє поліціянтів, які прибули на місце події.

Президент США Джо Байден розпорядився до 28 травня приспустити прапори над Білим домом і всіма урядовими будівлями, в тому числі за кордоном, в пам'ять про жертви стрілянини.

У жовтні 2021 року в результаті стрілянини в техаській школі постраждали чотири людини, трьох з них госпіталізували.

У травні 2018 також сталася стрілянина в школі. Вогонь відкрив 17-річний учень. Тоді загинули десять людей.