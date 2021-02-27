Байден попередив про можливе зростання захворюваності на коронавірус
Президент США Джо Байден заявив, що захворюваність на коронавірус може зрости через появу нових штамів. За його словами, ще не час розслаблятися.
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в Twitter.
Водночас він зазначив, що в міру вакцинації, число випадків зараження коронавірусом і госпіталізацій пішли на спад.
"Але я хочу бути чесним. Число випадків може повернутися у міру появи нових штамів...Зараз не час розслаблятися", - сказав Байден.
За даними університету Джонса Хопкінса, США знаходяться на першому місці за кількістю хворих на коронавірус. У країні зареєстровано понад 28,4 млн випадків зараження.
Нагадаємо, експерти Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) США рекомендували схвалити застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Її можна використовувати людьми старше 18 років.
РБК-Україна писало, що Адміністрація президента США Джо Байдена розішле по країні понад 25 мільйонів захисних масок. Вони призначені для американців з низьким рівнем доходу.