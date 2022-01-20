Байден попередив Росію: будь-яке порушення кордону України вважатимемо вторгненням

"Якщо будь-які мобілізовані російські підрозділи перетнуть український кордон, це буде вторгненням, яке буде зустрінуте жорсткою і скоординованою економічною відповіддю, яку я детально обговорив з нашими союзниками. ... Якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить важку ціну", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що вторгнення також буде вважатися наявність "маленьких зелених чоловічків у формі" - російських солдатів, які не носять російську форму.

Зазначимо, вчора Байден пообіцяв серйозні економічні наслідки для Росії, якщо президент РФ Володимир Путін зважиться на вторгнення в Україну. Але припустив, що західні країни не розуміють, що робити, якщо відбудеться "незначне вторгнення",

"Це залежить від того, що вона робить. Одна справа, якщо це буде незначне вторгнення, і тоді в підсумку ми будемо сперечатися про те, що робити і чого не робити", - заявив Байден.