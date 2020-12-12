Джо Байден представив нових членів своєї адміністрації. Обраний президент США висунув кілька кандидатур на міністерські посади.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Серед представлених кандидатів - міністр сільського господарства Том Вілсак, який займав цю посаду при президенті Бараку Обамі.

Денис МакДона, який при Обамі був главою апарату Білого дому, тепер стане міністром у справах ветеранів.

Серед порівняно нових осіб в команді Байдена - Марсія Фадж, конгресвумен, яка очолить міністерство житлового будівництва і міського розвитку.

Кетрін Тай стане першою американкою азійського походження на місце Торгового представника США.

Сьюзан Райс, колишній радник з національної безпеки Обами та колишній постпред США при ООН. Тепер вона стане президентським радником з внутрішньої політики.

"Вона буде вести і координувати мою внутрішню політику. Це велика і критично важлива робота", - сказав Байден, представляючи Райс.

Зазначається, що місце генпрокурора поки залишається вакантним.

Нагадаємо, Байден пообіцяв створити "найрізноманітніший" уряд в історії США. Байден хоче, щоб в склад майбутнього американського уряду ввійшли представники різних рас і гендерів.

Раніше Джо Байден визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів. Він висунув колишню главу Федеральної резервної системи Джанет Єллен. Крім того, стало відомо, що ключові посади з комунікації в адміністрації Байдена будуть займати жінки.

Нагадаємо, адміністрація Байдена отримає повноваження у січні в умовах погіршення ситуації з коронавірусом.

РБК-Україна писало, що інавгурація обраного президента США Джо Байдена буде скорочена у порівнянні з традиційними церемоніями через пандемію коронавірусу.