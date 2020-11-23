Байден представив кандидатів на ключові посади в своїй адміністрації

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав імена тих, хто займе ключові позиції в його адміністрації. Державним секретарем США буде призначений Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє прес-служба штабу Байдена.

Постійним представником США при ООН стане Лінда Томас-Грінфілд, а радником з безпеки призначать демократа Джейка Саллівана.

Колишній держсекретар США Джон Керрі при Байдені буде займатися питаннями клімату.

"При адміністрації Байдена-Харріс національну безпеку і зовнішню політику Америки будуть очолювати досвідчені професіонали, готові відновити принципове лідерство на світовій арені і гідне лідерство будинку", - повідомили в штабі політика.

Нагадаємо, раніше Джо Байден назвав імена ще кількох високопоставлених співробітників майбутньої адміністрації Білого дому.

Крім того, Байден має намір оголосити ключових міністрів в новій адміністрації протягом цього тижня, серед яких і міністра фінансів.

Зазначимо, 7 листопада Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. У свою чергу, чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.