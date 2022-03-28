RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден пропонує виділити майже мільярд доларів на допомогу Україні

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запропонував бюджет на 2023 рік. Він передбачає майже мільярд доларів Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Згідно з запропонованим Байденом бюджетом, США також виділять й 6,9 млрд доларів на:

  • Європейську ініціативу стримування;
  • НАТО;
  • протидії російській агресії.

"Я закликаю до продовження інвестицій для рішучої відповіді на агресію Путіна проти України за підтримки Сполученими Штатами економічних, гуманітарних потреб України та її безпеки", - йдеться у заяві Байдена.

Війна Росії проти України триває тридцять три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДжозеф Байден