Байден пропонує виділити майже мільярд доларів на допомогу Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запропонував бюджет на 2023 рік. Він передбачає майже мільярд доларів Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Згідно з запропонованим Байденом бюджетом, США також виділять й 6,9 млрд доларів на:
"Я закликаю до продовження інвестицій для рішучої відповіді на агресію Путіна проти України за підтримки Сполученими Штатами економічних, гуманітарних потреб України та її безпеки", - йдеться у заяві Байдена.
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