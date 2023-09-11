Байден объяснил, почему страны G20 не назвали Россию агрессором в декларации

У Байдена спросили, почему Россию не назвали агрессором в итоговой декларации стран G20, и не является ли этот вопрос проблемным в отношениях с Глобальным Югом.

"Это не проблема, которая вбивает клин в отношения с Глобальным Югом. Это вопрос клина с Россией, которая присутствовала (на встрече - ред.), и с Китаем", - сказал он.

Кроме того, президент США отметил, что на встрече лидеры "Группы двадцати" обсудили жестокую и незаконную войну России в Украине.

"И в зале было достаточное согласие на необходимость справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", - сказал Байден.

Заявление после саммита G20

9 сентября в Индии закончился саммит стран "Большой двадцатки". Целью встречи лидеров стало обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча прошла без Украины, однако на ней присутствовали представители России.

Лидеры "Большой двадцатки" на саммите достигли консенсуса по поводу совместной декларации, в которой упомянули об Украине.

При этом МИД Украины раскритиковало слабое заявление G20 по Украине.

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