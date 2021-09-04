ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден відвідав постраждалий від урагану "Іда" Новий Орлеан

Новость на русском →
США, Субота 04 вересня 2021 04:19
Байден відвідав постраждалий від урагану "Іда" Новий Орлеан Фото: Байден відвідав постраждалий від урагану "Іда" Новий Орлеан (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Байден відвідав постраждалий від урагану "Іда" Новий Орлеан. Президент США виступив з промовою, в якій розповів про заходи підтримки населення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами Джо Байдена, кожен житель штату Луїзіана отримав по 500 доларів в якості разової допомоги. Всього на ці цілі було витрачено 100 мільйонів. Гроші виділялися як з регіонального, так і з державного бюджету.

Крім того, американський лідер віддав розпорядження про використання стратегічного нафтового резерву країни. Це дозволить уникнути нестачі палива в постраждалих від урагану районах.

Байден також нагадав про свою пропозицію щодо модернізації інфраструктури країни. На його думку, цей план допоможе поліпшити готовність до протистояння стихійним лихам в майбутньому.

Раніше ми писали, що кількість жертв урагану "Іда" зросла до 58 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден
NEWS
Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві: постраждали внутрішнє оздоблення та орган
Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві: постраждали внутрішнє оздоблення та орган
DAILY
Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин