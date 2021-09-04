Байден відвідав постраждалий від урагану "Іда" Новий Орлеан
Байден відвідав постраждалий від урагану "Іда" Новий Орлеан. Президент США виступив з промовою, в якій розповів про заходи підтримки населення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За словами Джо Байдена, кожен житель штату Луїзіана отримав по 500 доларів в якості разової допомоги. Всього на ці цілі було витрачено 100 мільйонів. Гроші виділялися як з регіонального, так і з державного бюджету.
Крім того, американський лідер віддав розпорядження про використання стратегічного нафтового резерву країни. Це дозволить уникнути нестачі палива в постраждалих від урагану районах.
Байден також нагадав про свою пропозицію щодо модернізації інфраструктури країни. На його думку, цей план допоможе поліпшити готовність до протистояння стихійним лихам в майбутньому.
Раніше ми писали, що кількість жертв урагану "Іда" зросла до 58 осіб.