Байден предупредил Иран, что США будут рассматривать покушения на Трампа как акт войны

Спикер Совета национальной безопасности США Шон Саветт заявил, что Вашингтон отслеживал иранские угрозы в сторону Трампа в течение многих лет, начиная со времен, когда он был президентом.

В США предупредили Иран о серьезных последствиях в случае покушения на Трампа и бывших чиновников. Речь идет о бывшем советнике по национальной безопасности Джоне Болтоне, экс-госсекретаре Майке Помпео и спецпредставителе администрации Трампа из Ирана Брайане Хуке. Последние два сейчас находятся под защитой власти.

"Если Иран нападет на любого из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями", - сказал Саветт.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, Байден направил сообщение "на высшем уровне" иранскому правительству, предупреждая их прекратить заговоры против Трампа и бывших чиновников США.

Как отмечает издание, Байден приказал Совету национальной безопасности предупредить Иран о прекращении угроз, добавив, что США будут рассматривать какие-либо покушения на Трампа как акт войны.