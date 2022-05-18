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Байден пообіцяв Фінляндії та Швеції захист від агресії до вступу в НАТО

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Сполучені Штати пообіцяли стримати потенційну агресію щодо Фінляндії та Швеції під час розгляду заявок обох держав на приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

Американський президент Джо Байден гаряче підтримав фінську та шведську заявки на вступ у НАТО. Він також запропонував обом державам захист США на випадок агресії до набуття членства.

"Поки їхні заявки на вступ до НАТО розглядаються, Сполучені Штати працюватимуть з Фінляндією і Швецією для збереження пильності щодо будь-яких загроз нашій спільній безпеці, а також стримувати та протистояти агресії чи загрозі агресії", – заявив Байден.

Він додав, що з нетерпінням чекає на зустріч із лідерами обох країн – фінським президентом Нііністьо та шведською прем'єр-міністеркою Андерссон. Візит запланований на 19 травня.

"НАТО гарантує безпеку мільярда людей у Європі та Північній Америці, об'єднаних нашою спільною відданістю демократичним принципам і нашим поглядам на мир і процвітання у Європі та по всій планеті. Моя відданість НАТО та статті 5 (напад на будь-яку з держав-членів альянсу розглядається як напад на них усіх – ред.) є залізобетонною", – додав президент США.

До слова, Росія вкотре пригрозила Фінляндії наслідками за вступ до НАТО.

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