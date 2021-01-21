Байден отримав "великодушного" листа від Трампа

Новий президент США Джо Байден розповів про послання від свого попередника Дональда Трампа. За його словами, попередній глава Білого дому залишив "великодушний" лист.

Про це повідомляє Reuters.

Однак Байден вважав за краще не розголошувати вміст послання, оскільки, за його словами, цей лист особистого характеру. Втім, додав Байден, він, може бути, розповість подробиці пізніше, після особистої розмови з Трампом.

Про те, що Трамп виконав хоча б одну з президентських традицій, пов'язаних з передачею повноважень наступникові, залишивши лист своєму наступнику в Овальному кабінеті, повідомлялося 20 вересня. Тоді в Білому домі також відмовилися розкрити текст листа.

Традиція залишати записку президентом перед виїздом з Білого дому відносно нещодавня. Першим її залишив президент Рональд Рейган для Джорджа Буша-старшого в 1989 році. У ній він написав афоризм "Не дозвольте індичкам збити вас з ніг" і намалював слона (символ Республіканської партії - прим.) в оточенні цих птахів.

20 січня Джозеф Байден і Камала Харріс принесли присягу і стали 46-ми президентом і віце-президентом США відповідно.

Раніше президент США Дональд Трамп залишив Білий дім і вилетів з Вашингтона до Флориди, де буде жити в своїй резиденції.