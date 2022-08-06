Байден отримав негативний тест на COVID-19
Президент США Джо Байден отримав негативний тест на коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
У листі його лікаря йдеться про те, що у Байдена хороше самопочуття. З урахуванням так званого "рикошету", коли у нього виявили коронавірус після негативного тесту, йому щодня роблять тести на антиген. Сьогодні було отримано негативний результат.
"З міркувань обережності президент продовжить свої суворі заходи ізоляції в очікуванні другого негативного тесту", - зазначив він.
Нагадаємо, в кінці липня у Байдена виявили COVID після серії негативних тестів. Загалом американський президент хворіє більше двох тижнів.
Так званий "рикошет" COVID-позитивності спостерігається у невеликої частини пацієнтів, які приймають препарат плаксовід. Саме його давали лідеру США.
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