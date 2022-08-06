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Байден получил отрицательный тест на COVID-19

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Вашингтон, Суббота 06 августа 2022 19:52
Байден получил отрицательный тест на COVID-19 Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден получил отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В письме лечащего врача говорится о том, что у Байдена хорошее самочувствие. С учетом так называемого "рикошета", когда у него выявили коронавирус после отрицательного теста, ему ежедневно делают тесты на антиген. Сегодня был получен отрицательный результат.

"Из соображений осторожности президент продолжит свои строгие меры изоляции в ожидании второго отрицательного теста", - отметил он.

Напомним, в конце июля у Байдена выявили COVID после серии отрицательных тестов. В общей сложности американский президент болеет более двух недель.

Так называемый "рикошет" COVID-позитивности наблюдается у небольшой части пациентов, которые принимают препарат плаксовид. Именно его давали лидеру США.

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