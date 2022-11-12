RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден поблагодарил премьер-министра Камбоджи за позицию по войне России с Украиной

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден поблагодарил премьер-министра Камбоджи и председателя регионального блока АСЕАН за его критические замечания о войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Байден сделал это заявление перед встречей с Хун Сеном, давним лидером Камбоджи и в этом году главой блока Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Камбоджа принимает у себя ежегодный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и параллельный саммит Восточной Азии, в котором участвует много лидеров, в том числе Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент Южной Кореи Юн Сук Ель.

Мероприятие является первым в серии саммитов в Юго-Восточной Азии в течение следующих семи дней, на которых, как ожидается, будут решаться сложные глобальные вопросы, от войны РФ против Украину, климата и региональной напряженности из-за Тайваньского пролива, Южно-Китайского моря и пуско ракет из Северной Кореи.

Байден сосредоточится на Индо-Тихоокеанском регионе и расскажет о приверженности США основанному на правилах международному порядку в Южно-Китайском море в ходе своих дискуссий, заявили ранее на этой неделе высокопоставленные представители администрации.

Главы правительств стран Юго-Восточной Азии провели в субботу переговоры с мировыми лидерами и должны были встретиться с президентом США Джо Байденом, поскольку регион пытается справиться с растущим соперничеством между Китаем и западными державами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также находится в Камбодже после подписания Договора о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН, поскольку Киев стремится укрепить связи с блоком.

Кулеба сказал, что провел прямые переговоры с несколькими лидерами стран АСЕАН, в ходе которых призвал их осудить вторжение России в Украину, предупредив, что сохранение нейтралитета не в их интересах.

Он сказал, что также призвал их не допустить, чтобы Россия задержала движение украинской сельхозпродукции в рамках сделки по черноморскому зерну, срок действия которой может истечь 19 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКамбоджа