Байден підписав документ про допомогу Україні в 13,6 млрд доларів

Президент США Джо Байден підписав бюджет, в якому передбачається допомога Україні в розмірі 13,6 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Я тільки що підписав документ про двопартійне державне фінансування, який зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 млрд доларів", - повідомив Джо Байден.
Варто відзначити, що раніше надання допомоги в розмірі 13,6 млрд доларів підтримали в Палаті представників США.
З цієї суми буде виділено 6,5 млрд доларів Пентагону на військову допомогу Україні. Решта коштів підуть в інші відомства - на гуманітарну та економічну допомогу Україні.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Байден доручив виділити ще 200 млн доларів на військову допомогу Україні.
А також розповідали про те, що у США і МВФ визначилися з сумами фінансової допомоги Україні.
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