Байден начал понимать, что не сможет победить на выборах, - NYT

Люди из окружения президента США Джо Байдена заявили, что он начал осознавать, что может не победить на выборах в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки.

Как пишет издание, один из приближенных к Байдену людей сказал, что президент еще не решился сняться с выборов после трех недель настойчивых заявлений о том, что его ничто не вытеснит.

В то же время, другой человек заявил, что "реальность наступает". По его словам, если Байден вскоре заявит об одобрении вице-президента Камалы Харрис в качестве своей замены - это не будет сюрпризом.

The New York Times уточняет, что отчет основан на интервью с четырьмя людьми, близкими к Байдену. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы не оскорбить президента.