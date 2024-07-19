ua en ru
Пт, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден начал понимать, что не сможет победить на выборах, - NYT

Пятница 19 июля 2024 03:24
UA EN RU
Байден начал понимать, что не сможет победить на выборах, - NYT Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Люди из окружения президента США Джо Байдена заявили, что он начал осознавать, что может не победить на выборах в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, один из приближенных к Байдену людей сказал, что президент еще не решился сняться с выборов после трех недель настойчивых заявлений о том, что его ничто не вытеснит.

В то же время, другой человек заявил, что "реальность наступает". По его словам, если Байден вскоре заявит об одобрении вице-президента Камалы Харрис в качестве своей замены - это не будет сюрпризом.

The New York Times уточняет, что отчет основан на интервью с четырьмя людьми, близкими к Байдену. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы не оскорбить президента.

Напомним, что Байден поручил провести опрос, чтобы узнать, какие у Камалы Харрис шансы на победу в предвыборной гонке, если она заменит его.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению бывшего президента США Барака Обамы, шансы Байдена на победу значительно сократились.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Чехией и Словенией
Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Чехией и Словенией
DAILY
Ярно Хабихт, ВОЗ Украина: Украинская нация становится старше, поскольку много молодежи уехало
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Ярно Хабихт, ВОЗ Украина: Украинская нация становится старше, поскольку много молодежи уехало