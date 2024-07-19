Байден начал понимать, что не сможет победить на выборах, - NYT
Люди из окружения президента США Джо Байдена заявили, что он начал осознавать, что может не победить на выборах в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как пишет издание, один из приближенных к Байдену людей сказал, что президент еще не решился сняться с выборов после трех недель настойчивых заявлений о том, что его ничто не вытеснит.
В то же время, другой человек заявил, что "реальность наступает". По его словам, если Байден вскоре заявит об одобрении вице-президента Камалы Харрис в качестве своей замены - это не будет сюрпризом.
The New York Times уточняет, что отчет основан на интервью с четырьмя людьми, близкими к Байдену. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы не оскорбить президента.
Напомним, что Байден поручил провести опрос, чтобы узнать, какие у Камалы Харрис шансы на победу в предвыборной гонке, если она заменит его.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению бывшего президента США Барака Обамы, шансы Байдена на победу значительно сократились.
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