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Байден планирует возобновить план налога для миллиардеров, - FT

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В своем ежегодном обращении к Конгрессу во вторник, 7 февраля, президент США Джо Байден намерен снова затронуть вопрос введения минимального налога для миллиардеров. В рамках обращения он будет также призывать Конгресс в четыре раза увеличить сбор на выкуп акций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как сообщает издание, президент будет рекламировать свои усилия по снижению инфляции, сокращая дефицит "путем дополнительных реформ, чтобы гарантировать, что богатые и крупнейшие корпорации будут платить справедливые деньги".

Чиновники администрации Байдена часто критиковали компании, в том числе нефтяные группы, за то, что они возвращали деньги акционерам посредством обратного выкупа, а не инвестировали их в свои сообщества или вознаграждали работников.

Отмечено, что призыв Байдена к повышению налогов для домохозяйств с высокими доходами и крупного бизнеса имел лишь ограниченный успех за последние два года, когда демократы контролировали обе палаты Конгресса, и столкнется с еще большим сопротивлением в Палате представителей, контролируемой республиканцами.

Фискальная политика станет решающим полем политической битвы в течение следующих нескольких месяцев, поскольку Байден пытается увеличить предел долга США от республиканцев в Конгрессе, чтобы избежать разрушительного дефолта Америки по финансовым обязательствам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент США Джо Байден планирует ввести в США новый налог. Он будет нацелен на самых богатых представителей общества.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден