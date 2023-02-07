Байден планирует возобновить план налога для миллиардеров, - FT

Как сообщает издание, президент будет рекламировать свои усилия по снижению инфляции, сокращая дефицит "путем дополнительных реформ, чтобы гарантировать, что богатые и крупнейшие корпорации будут платить справедливые деньги".

Чиновники администрации Байдена часто критиковали компании, в том числе нефтяные группы, за то, что они возвращали деньги акционерам посредством обратного выкупа, а не инвестировали их в свои сообщества или вознаграждали работников.

Отмечено, что призыв Байдена к повышению налогов для домохозяйств с высокими доходами и крупного бизнеса имел лишь ограниченный успех за последние два года, когда демократы контролировали обе палаты Конгресса, и столкнется с еще большим сопротивлением в Палате представителей, контролируемой республиканцами.

Фискальная политика станет решающим полем политической битвы в течение следующих нескольких месяцев, поскольку Байден пытается увеличить предел долга США от республиканцев в Конгрессе, чтобы избежать разрушительного дефолта Америки по финансовым обязательствам.