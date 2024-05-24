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Байден планирует назначить Кению главным союзником США вне НАТО

Пятница 24 мая 2024 05:30
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Байден планирует назначить Кению главным союзником США вне НАТО Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил Конгрессу, что планирует назначить Кению главным союзником США вне НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в прессрелизе по случаю визита президента Кении Уильяма Руто в США.

Заметим, что такой статус Соединенные штаты предоставляют этот статус странам, имеющим тесные и стратегические рабочие отношения с американскими военными и гражданскими лицами в сфере обороны.

"Соединенные Штаты глубоко уважают вклад Кении в глобальный мир и безопасность. Это первый случай предоставления стране Африки к югу от Сахары статуса основного союзника вне НАТО", - говорится в сообщении.

Байден считает, что предоставление Кении статуса основного союзника США вне НАТО укрепит безопасность обеих стран, а также мира. Кроме того, повышение уровня отношений между двумя странами может оказать Вашингтону большее влияние в Восточной Африке.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабо-Верде стала первой африканской страной, подтвердившей, что примет участие в саммите мира в Швейцарии.

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Соединенные Штаты Америки Кения НАТО
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