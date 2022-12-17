У Байдена подтвердили запрос к Конгрессу о выделении Украине еще 38 млрд долларов

В Белом доме подтвердили, что администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу США о предоставлении Украине дополнительных почти 38 млрд долларов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" , об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что администрация Байдена делает все, чтобы Украина смогла отстоять свой суверенитет и территориальную целостность.

Именно поэтому она обратилась к Конгрессу о предоставлении Украине дополнительных почти 38 млрд долларов на военную поддержку и гуманитарную помощь.

"Мы знаем, что наша работа заключается в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в лучшей возможной позиции на поле боя и за столом переговоров, если они созреют", - сказал Салливан.

Напомним, недавно Белый дом сообщил, что обратился к американскому Конгрессу с просьбой одобрить выделение 37,7 млрд долларов на безопасность и другую помощь Украине.

Согласно предложению, новый пакет помощи будет включать 21,7 млрд долларов оборонной помощи, а 14,5 млрд долларов планируют направить на гуманитарную помощь и поддержку работы украинских властей, 900 млн - на поддержку проживающих в США украинцев, 626 млн - на ядерную безопасность Украины.

В декабре Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Его сумма составляет 858 млрд долларов, из которых 800 млн долларов предусмотрены на дополнительную помощь Украине, однако пакет в 38 млрд долларов не вошел в законопроект, за него, вероятно, проголосуют в январе уже новым составом Конгресса.

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