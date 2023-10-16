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Байден поддержал уничтожение ХАМАС, но без захвата Сектора Газа

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден поддержал уничтожение террористического движения ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

"Да, я считаю", - заявил президент США, отвечая на вопрос о том, нужно ли, по его мнению, уничтожить ХАМАС.

Но, по его словам, нужно, чтобы была палестинская власть, нужен путь для существования Палестинского государства.

В ответ на вопрос, будет ли Израиль сейчас идти по этому пути, Джо Байден ответил: "Не сейчас. Но я думаю, Израиль понимает, что значительная часть палестинцев не разделяет взгляды боевиков ХАМАС и "Хезболлы".

Байден также отметил, что захват Израилем сектора Газа стала бы "большой ошибкой". По его мнению, ХАМАС не представляет весь палестинский народ.

"Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьезные последствия, как и Холокост. Я считаю, поэтому Израиль должен ответить", - добавил глава государства.

Помощь США Израилю

Ранее президент США Джо Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.

В пресс-службе Белого дома по результатам переговоров Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля сейчас направляется в Израиль, а в ближайшие дни будет предоставлена дополнительная помощь.

 

 

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраиль