Байден о подрыве Каховской ГЭС: не оставим этого и поможем Украине

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал подрыв россиянами Каховской ГЭС, который произошел вчера ночью, 6 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"Мы это не оставим. Мы поможем Украине", – заявил Байден, отвечая на вопрос журналистки о последствиях уничтожения дамбы Каховской ГЭС российскими войсками в Херсонской области.
Россияне подорвали Каховскую ГЭС
Ночью 6 июня российские войска совершили новый теракт против Украины. Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Пропаганда Кремля начала обвинять Украину в якобы обстреле дамбы, однако украинские чиновники опровергли подобные фейки.
В результате российской атаки в Херсонской области может затопить около 80 населенных пунктов. С самого утра в области происходит эвакуация местных жителей. Эвакуации подвергнутся по меньшей мере 16 тысяч человек.
Подробнее о ситуации в Херсонской области можете узнать в материале РБК-Украина.
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