Байден о подрыве Каховской ГЭС: не оставим этого и поможем Украине

"Мы это не оставим. Мы поможем Украине", – заявил Байден, отвечая на вопрос журналистки о последствиях уничтожения дамбы Каховской ГЭС российскими войсками в Херсонской области.

Россияне подорвали Каховскую ГЭС

Ночью 6 июня российские войска совершили новый теракт против Украины. Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Пропаганда Кремля начала обвинять Украину в якобы обстреле дамбы, однако украинские чиновники опровергли подобные фейки.

В результате российской атаки в Херсонской области может затопить около 80 населенных пунктов. С самого утра в области происходит эвакуация местных жителей. Эвакуации подвергнутся по меньшей мере 16 тысяч человек.

Подробнее о ситуации в Херсонской области можете узнать в материале РБК-Украина.