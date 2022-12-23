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Байден подписал оборонный бюджет, предусматривающий 800 млн долларов для Украины

Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент США Джо Байден подписал законопроект об оборонном бюджете на сумму 858 млрд долларов, предусматривающий 800 млн долларов для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Законопроект предусматривает ассигнование на программы Министерства обороны США, военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики, программы разведки, Государственного департамента, Министерства внутренней безопасности, Морской администрации и другое.

Также в проекте предусматривается:

  • 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе;
  • 800 млн долларов в помощь Украине.

В частности, в документе зафиксировано продолжение запрета сотрудничества США с Россией в военной сфере на пять лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США недавно официально объявили о передаче Украине систем ПВО Patriot в рамках очередного пакета военной помощи.

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