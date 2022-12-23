Байден подписал оборонный бюджет, предусматривающий 800 млн долларов для Украины

Президент США Джо Байден подписал законопроект об оборонном бюджете на сумму 858 млрд долларов, предусматривающий 800 млн долларов для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В частности, в документе зафиксировано продолжение запрета сотрудничества США с Россией в военной сфере на пять лет.

Также в проекте предусматривается :

Законопроект предусматривает ассигнование на программы Министерства обороны США, военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики, программы разведки, Государственного департамента, Министерства внутренней безопасности, Морской администрации и другое.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США недавно официально объявили о передаче Украине систем ПВО Patriot в рамках очередного пакета военной помощи.

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