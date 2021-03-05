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Байден може переглянути повноваження на завдання ударів за кордоном

Автор: Дмитро Левицький

Президент Сполучених Штатів Джо Байден може переглянути президентські повноваження на завдання ударів за кордоном. Ці повноваження президента США діють вже майже 20 років.

Про це на брифінгу в Білому домі заявила прес-секретар президента США Джен Псакі.

"Він (президент Байден - ред.) згоден, що повноваження на використання військової сили існують вже майже 20 років і їх давно треба було оновити", - сказала вона.

Повноваження на завдання ударів за кордоном президенту США перейшли від Конгресу після терактів 11 вересня 2001 року, коли були знищені "Башти близнюки". Згідно з американською Конституцією, війну оголошує Конгрес, але президенти де-факто користуються можливістю на проведення військових операцій за кордоном.

Нагадаємо, наприкінці лютого США завдали удар по військовим об'єктам у Сирії. Два винищувачі F-15E Strike Eagle знищили об'єкти проіранських бойовиків. Це був перший удар США в Сирії після інавгурації Байдена.

Також РБК-Україна писало, що спочатку президент Байден планував завдати два авіаудари по проіранським силам у Сирії, а не один.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден
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